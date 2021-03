Città Scienza:Carfagna,ricostruire Science Center è priorità

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "La costruzione di un nuovo spazio espositivo per Città della Scienza oggi è una priorità che dovrà essere perseguita con la massima rapidità e attenzione, non tanto come di risarcimento per il danno subito, quanto piuttosto perché rappresenta un passo in avanti per la rinascita dell'intera area di Bagnoli". Lo ha detto il ministro per il Mezzogiorno Mara Carfagna, che sarà ora anche presidente del tavolo su Bagnoli, intervenendo al forum online organizzato da Città della Scienza otto anni dopo l'incendio che ha distrutto lo Science Center.

"Città della Scienza - ha detto Carfagna - rischiava di essere una cattedrale nel deserto, invece è riuscita a attrarre giovani, professionisti, visitatori da ogni parte mondo, a creare sinergie coniugando economia e conoscenza, due elementi che io stessa ritengo fondamentali per lo sviluppo e la crescita della Campania. In questa storia straordinaria l'incendio del 2013 ha rappresentato una ferita enorme che ancora non è stata rimarginata, bene ha fatto il presidente Villari a riportare all'attenzione dell'opinione pubblica la questione, a distanza di 8 anni da quel tragico evento". (ANSA).