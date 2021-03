Ciak docu-film "Verità negata" su Angelo Vassallo

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Nasce il docufilm "La Verità Negata" con la partecipazione di Ettore Bassi, regia di Daniela Riccardi, liberamente ispirato all'omonimo libro edito dalla casa editrice Paper First, scritto a quattro mani da Vincenzo Iurillo e Dario Vassallo. Si tratta di un progetto indipendente nato da un'idea di Dario e Massimo Vassallo, fratelli del Sindaco Pescatore, realizzato attraverso un crowdfunding collettivo in corso.

Nel frattempo, dieci anni di ricerche, di indagini, di conferenze, di convegni, di incontro con i giovani, di pubblicazione di libri e di una tv movie Rai (andata in onda sull'ammiraglia del servizio pubblico con protagonista Sergio Castellitto nel febbraio 2016 con ascolti di oltre 7 milioni di spettatori e il 28% di share), nel tentativo di svelare un omicidio ancora irrisolto e di trasferire una cultura della legalità. Il tutto per mantenere accesi i riflettori sull'inchiesta e raccontare Angelo Vassallo e le sue idee rivoluzionarie nell'intendere la vis politica e la tutela ambientale da anticipatore del Green New Deal.

Dieci anni fa, alle ore 22.15 del 5 settembre 2010, Angelo Vassallo il "Sindaco Pescatore", viene assassinato con nove colpi di pistola nella sua auto mentre rientra nella sua casa di Acciaroli. Una violenza così forte, così cattiva, che si abbatte e colpisce la piccola comunità e l'intero Cilento. Ora arriva il primo ed emozionante ciak, sottolineano dalla Fondazione Vassallo. Sono partite, infatti, le riprese del docufilm voluto da Dario Vassallo e Massimo Vassallo, regia di Daniela Riccardi con la collaborazione di Edoardo Erba e Luca Pagliari, direttore della fotografia Giuseppe Falagario. Il Cilento e Roma le location scelte per raccontare una vicenda di un uomo salita alla ribalta della cronaca nazionale. Nelle giornate di un febbraio mite, di quelle che danno l'aroma di una primavera quasi alle porte, la telecamera si è messa in moto ad Agropoli, con troupe e cast animati da entusiasmo e passione civile.

"Legalità e giustizia. Noi ci crediamo - evidenzia Ettore Bassi - Intrecci politici e cronache giudiziarie: tutto questo sarà raccontato nel docufilm "La Verità Negata". (ANSA).