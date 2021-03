Calcio: La Reggia Outlet sostiene il Napoli femminile

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - La Reggia Designer Outlet, parte del Gruppo McArthurGlen, sostiene il Napoli Femminile, la squadra di calcio di Serie A della città di Napoli per il campionato 2021: una scelta, si afferma in una nota, "che accende i riflettori su un tema di grande attualità, la parità di genere anche in ambito sportivo". Quello femminile è, infatti, si rileva ancora, "l'altro calcio, fatto di giovani donne che competono in serie A e che al tempo stesso non sono ancora considerate professioniste. Secondo dati Unesco, soltanto il 4 per cento della copertura mediatica sportiva è dedicata allo sport al femminile e le atlete sono meno pagate e meno rappresentate rispetto ai colleghi maschi".

"'Sostenere il Napoli Femminile è un progetto che ci è piaciuto subito per il suo valore sociale'' spiega Fabio Rinaldi, centre manager de La Reggia Designer Outlet. "Un modo per contribuire a sensibilizzare il grande pubblico su una cultura dello sport che prescinda dal gender; è un'occasione per dar voce a queste giovani atlete internazionali che ogni giorno conciliano studio, lavoro, famiglia e impegno sportivo per coronare il proprio sogno, un modello per molti"'. Con lo slogan WeAreNapoli, la squadra del Napoli Femminile unisce 25 giovani donne provenienti da diversi Paesi - tra cui Germania, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Colombia - con diverse esperienze di vita. (ANSA).