Furti nei negozi a Napoli, vertice in Prefettura

NAPOLI, 03 MAR - Negli uffici della Prefettura di Napoli si è tenuta oggi una riunione di Coordinamento interforze, presieduta dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell'ordine e del Capo centro DIA.

Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito metropolitano.

In particolare, sono stati esaminati alcuni episodi di furti nei confronti di esercizi commerciali in alcune aree centrali del capoluogo ed è stata disposta l'intensificazione dei controlli.

