Famiglia: aiuti a chi è in crisi, ma senza togliergli figli

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - "Affido e Sostegno Familiare": questo il titolo di un progetto finalizzato a sostenere le famiglia con minori, che si trovano in difficoltà: tutto è partito da un vero e proprio corso di formazione per famiglie affidatarie che aiuteranno chi è in difficoltà ma senza togliere loro i figli. Il corso si è tenuto presso la sede del Servizio Politiche Sociali del Comune di Afragola (Napoli), nel rispetto delle normative anticovid. Si tratta, in sostanza, di un nuovo modello finalizzato ad aiutare famiglie disagiate ma senza togliere loro i figli.

Si può essere sposati, conviventi o single: per partecipare l'importante é avere i requisiti adatti. Cinque sedute per preparare al meglio queste persone ad accogliere minori da aiutare e seguire con affidamenti temporali, per piú ore del giorno, per piú giorni e per un determinato periodo; gli affidamenti chiaramente sono fatti di comune accordo con le famiglie di origine, affidamenti che sono quindi aiuti e non separazioni, infatti i minori, la sera ritorneranno dalle loro famiglie di origine. Sia il percorso di formazione che gli affidamenti sono seguiti seguiti dall'Azienda Consortile dei Servizi Sociali dell'ambito 19, che vede coinvolti i comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, la quale ha promosso e realizzato il progetto, la cui responsabile é la dottoressa Anna Giugliano.

"Questi corsi, oltre a formare e filtrare le famiglie, servono a creare una banca dati - dichiara la dottoressa Giugliano - infatti ogni famiglia ha un profilo diverso a seconda degli hobby, passioni e tutto ciò che può essere utile trasmettere ad un minore, oltre chiaramente alla disponibilità di giorni ed ore, banca dati - conclude la dottoressa - indispensabile per trovare la famiglia giusta che possa portare quindi a risultati concreti e non semplici parcheggi per bambini e adolescenti".

(ANSA).