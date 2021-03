Covid: quattro decessi in 24 ore a Torre del Greco

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 3 MAR - Ancora decessi tra le persone anziane positive al Covid-19 a Torre del Greco (Napoli), dove nelle ultime 24 ore sono state registrate altre quattro vittime. A comunicarlo è il sindaco Giovanni Palomba che ha fatto sapere come abbiamo perso la vita N.R. di 80 anni, F.A.

di 87, S.F. di 77 e S.G. di 75 anni (per gli ultimi tre la positività è stata accertata solo dopo il decesso). Sale così a 113 il numero delle persone morte da inizio pandemia.Resta grave anche la situazione dei contagi, situazione che ha indotto il primo cittadino a rafforzare i controlli contro gli assembramenti e per il rispetto delle norme in vigore: nelle ultime 24 ore i nuovi casi segnalati da Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi sono stati 18, a dispetto di cinque guarigioni. Dati questo che portano il numero complessivo degli attuali positivi a quota 967, con 55 soggetti che risultano ospedalizzati. (ANSA)