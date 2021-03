Latitante dei Mazzarella arrestato ad Avignone

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Il latitante Vincenzo Ciriello, 60 anni, ritenuto un elemento di spicco del clan camorristico Mazzarella, ed inserito dal Ministero dell'Interno nell'elenco dei latitanti più pericolosi, è stato catturato ad Avignone, in Francia, dalla "Brigata Nazionale Ricerca Fuggitivi", su indicazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.

Ciriello, soprannominato ' "o' Zullus" , era ricercato nell' ambito di un' inchiesta della DDA di Napoli, ed è stato trasferito in carcere, in attesa dell' estradizione. (ANSA).