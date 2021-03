300 veicoli abbandonati a Napoli prelevati dalla Polizia Locale

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Oltre 200 auto e 100 motocicli abbandonati in strada sono stati prelevati dalla Polizia Locale di Napoli nei mesi di gennaio e febbraio.

In seguito alle segnalazioni dei residenti il "Nucleo Veicoli Abbandonati" ha recuperato nelle strade 209 veicoli e 112 motoveicoli.

Auto e moto recuperate sono state parcheggiate in un deposito convenzionato con il Comune di Napoli- La Polizia Locale rinnova ai napoletani l'invito alla cooperazione.

Attraverso l' indirizzo e-mail: polizialocale.veicoliabbandonati@comune.napoli.it è possibile segnalare i veicoli in stato di abbandono sulle strade pubbliche. (ANSA).