Sanremo: al Festival mascherine protezione Made in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - La Nuova Erreplast, azienda del Gruppo Raccioppoli, attiva nella zona industriale di Marcianise (Caserta), offrirà il proprio contributo per la sicurezza e la tutela della salute di artisti, maestranze ed addetti ai lavori che prenderanno parte al 71mo Festival della Canzone Italiana, in programma nella Città dei Fiori, dal 2 al 6 marzo. In particolare, sottolinea una nota, l'azienda campana guidata da Domenico Raccioppoli sarà 'Technical Partner di Casa Sanremo 2021', supportando l'organizzazione mediante la fornitura fornirà alla struttura di "mascherine FFP2 (Dpi) di produzione Made in Italy, modello MEDMASK con certificazione italiana Eurofins, prodotte da Nuova Erreplast negli stabilimenti di Marcianise, di colonnine autoportanti, complete di dispenser per liquido igienizzante e di un Sanitary Gate posizionato all'ingresso principale di Casa Sanremo". La Nuova Erreplast ha avviato, si rileva nella nota aziwnendale, "una significativa conversione industriale e lo scorso novembre ha tagliato il nastro, prima nel Centro-Sud, di un nuovo impianto per la produzione del 'Meltblown', materiale filtrante, necessario per la realizzazione di tutti i Dispositivi di protezione individuale".

"Grazie ad un investimento da 5 milioni di euro - afferma il ceo Domenico Raccioppoli - la scorsa estate siamo partiti con la produzione di mascherine chirurgiche, IIR ed FFP2, con certificazione italiana Eurofins. La Medmask, che abbiamo dato in dotazione a Casa Sanremo 2021, è un prodotto interamente Made in Italy, realizzato nei nostri stabilimenti di Marcianise ed è una FFP2 altamente innovativa, dotata anche di un sistema anti appannaggio per gli occhiali, nonché di foglietto illustrativo".

Il Gruppo Raccioppoli, conclude la nota, "è il primo in Italia, nonché tra i Top Ten Supplier in Europa, in grado di chiudere in house, nello stabilimento di Marcianise, tutta la filiera dei Dpi, dalla materia prima al packaging, dando vita ad un medicale nel Mezzogiorno". (ANSA).