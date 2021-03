Napoli: "Megaride Felice" adotta giardini di Cesario Console

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - L'associazione "Megaride Felice" presieduta dalla archeologa Tina Monti in sinergia con l'Ordine dei farmacisti nella persona della consigliera Bianca Balestrieri e l'associazione Inner Wheel Castel dell'Ovo con in testa la presidente Paola De Ciuceis, ha adottato i giardini del belvedere di Via Cesario Console a due passi da Piazza Plebiscito, Palazzo Reale e da via Santa Lucia.

L'area verde transennata dal 2015 a causa di pericolo crolli sul lato panoramico, era stata abbandonata da anni, divenendo una vera e propria pattumiera nel cuore della city.

Nel corso di recenti e molteplici interventi da parte di giardinieri e volontari dell'associazione, sono stati raccolti numerosi chili di spazzatura di ogni genere: ombrelli, bastoni, bottiglie di vetro e plastica, deiezioni canine e umane, cartacce, pile, abiti dismessi di clochard e resti di pranzi frugali.

Una presenza di rifiuti è stata rivenuta anche sotto il primo strato di terreno e all'interno delle essenze arboree.

Molte palme e siepi sono state affette da parassiti e da insetti ed è per questo motivo che è stata avviata un'opera di cura affidata a esperti botanici per cercare di recuperarne la salubrità.

L'associazione Megaride Felice, assieme all'Ordine dei farmacisti e all'associazione Inner Wheel Castel dell'Ovo ha anche avviato un'operazione a favore di cittadini e anziani che quotidianamente vivono l'area giardini e cioè la possibilità di ottenere il permesso di piazzare in loco un wc chimico mobile.

La pandemia, con la restrizione in zona rossa e arancione non permette a napoletani, clochard e anziani di poter utilizzare i bar per i bisogni fisiologici. Ecco perché la decisione di chiedere tale autorizzazione al Comune, alla I Municipalità e alla Soprintendenza.

Nelle prossime settimane l'associazione Megaride Felice oltre a bonificare l'area antistante la balaustra, installerà in via Cesario Console anche una panchina rossa per ricordare Samirah Omar, vittima del mare, e avviare un progetto inedito di civiltà e costituzione "Adotta un fiore e fallo sbocciare" che coinvolgerà gli studenti di molti istituti. (ANSA).