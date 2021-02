Maradona: mega murales a Bacoli, luogo memoria per i giovani

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - E' stato realizzato sul muro degli spogliatoi di quello che fu il campo di calcio 'Maremorto' di Bacoli, comune flegreo in provincia di Napoli, il mega murales dedicato a Diego Armando Maradona ritratto piu' volte nei momenti che ne hanno segnato la carriera.

In testa al lungo murales, realizzato gratuitamente dallo street artist Dario Santucci, la frase del Pibe resa famosa dal documentario sulla sua vita "Non saro' mai un uomo comune".

"Abbiamo voluto creare un luogo di memoria - spiega il sindaco di Bacoli Josi della ragione - per i fan che lo hanno conosciuto ma anche e soprattutto per i piu' giovani cercando anche di dare continuita' all'opera di recupero di questa zona verde a ridosso del lago Miseno che prevedera' anche la realizzazione di una area per lo sport acquatico".

"Conto di inaugurare ufficialmente l'opera appena ci sarò possibile - conclude il sidaco - e lo faremo alla presenza tra gli altri di Hugo Maradona, fratello del campione argentino e che da anni e' cittadino di Bacoli".