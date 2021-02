Covid: in Campania cala curva dei contagi

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - Torna a calare, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 2.215 (di cui 211 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi su 22.732 tamponi esaminati. Se ieri il tasso di incidenza dei positivi era dell'11,23%, oggi è del 9,74%.

14 le persone decedute e 911 i guariti. Lieve calo per l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva (oggi 138 e ieri 144) mentre aumentano i ricoveri in degenza, oggi 1301 e ieri 1294. (ANSA).