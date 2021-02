Ambiente: sos da Vico Equense, bonificare tratto statale 163

(ANSA) - VICO EQUENSE, 27 FEB - Alberi tagliati, erbaccia, vialetti sporchi. Si presenta così uno spazio sulla strada Statale 163 che porta a Positano e in Costiera amalfitana, a due passi da una casetta Anas, ricadente nel territorio di Vico Equense. Era quasi un boschetto di pini, un punto di ristoro e di pausa; in questo tratto la strada corre diritta dopo un susseguirsi di curve, e gli automobilisti in genere si fermano per ammirare il panorama. Da gruppi di cittadini viene la protesta sullo stato dei luoghi assieme alla richiesta di ripiantare alberi e pulire l'ampia aiuola, un vero e proprio biglietto da visita. "Chiediamo al sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, a quello di Positano, Giuseppe Guida, ai responsabili dell'Anas di piantumare alberi e pulire il tratto". (ANSA).