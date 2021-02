Vaccini acquistati dalla Regione? 'A breve novità'

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - "Forse ci saranno novità, la prossima settimana, per l'approvvigionamento dei vaccini all'estero". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

"L'acquisto all'estero avverrà avendo avendo chiari due presupposti - ha spiegato - la Campania non userà mediatori o intermediari, parliamo ad aziende ufficiali e agli Stati. In ogni caso i vaccini che saranno somministrati saranno valutati e approvati da autorità di controllo come Ema e Aifa". (ANSA).