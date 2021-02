Covid: De Luca, da lunedì chiudiamo tutte le scuole

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - "Da lunedì chiudiamo tutte le scuole". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

De Luca ha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli si sono registrati diversi casi di variante inglese. Secondo motivo per la chiusura, spiega, è attendere il completamento della campagna vaccinale per il personale scolastico. (ANSA).