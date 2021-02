Adozioni: avvocato, basta una firma per mettere fine a sofferenza

«È davvero straziante ascoltare dolore, preoccupazione e timori che potrebbero essere risolti con una semplice firma, che sbloccherebbe le procedure di adozione». È l’appello che l’avvocato Claudio Falleti, legale di diverse famiglie in attesa di adozione, lancia all’indirizzo della politica affinché diano «una risposta a chi attende di poter abbracciare i propri piccoli in maniera definitiva». «Sulla base di un accordo bilaterale esistente con la Bielorussia dal 30 novembre 2017 – spiega Falleti – veniva sottoscritto un protocollo di collaborazione tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Bielorussia, in materia di adozione dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus da parte dei cittadini della Repubblica Italiana».

«Ad oggi – sottolinea l’avvocato – la Commissione non ha ancora consegnato, in ottemperanza all’articolo 9 del sopra citato accordo la nuova lista di famiglie aspiranti all’adozione corredata della lettera di garanzia a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri. Da più di un anno a causa della pandemia e della situazione politica attraversata dal nostro paese la Presidenza del Consiglio non ha ancora firmato l’importante documento che consentirebbe di riunire i bambini con le famiglie italiane».

«Le famiglie – ricorda il legale – hanno instaurato un solido e amorevole rapporto con i ragazzi grazie al progetto di accoglienza che ha preceduto l’iter burocratico dell’adozione prossima e i futuri genitori e i bambini, da più di un anno soffrono dolorosamente questa separazione che potrebbe essere risolta semplicemente con la firma della lettera di garanzia da parte del Presidente del Consiglio in carica, necessaria per finalizzare le procedure di adozione».