Trotto: Italia sul podio, ha il 3 anni più veloce d'Europa

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Seppur in Italia il settore sia in crisi profonda da molti anni e sempre in attesa di una nuova regolamentazione, il trotto italiano continua a stupire e mietere successi in tutto il mondo. Dopo la vittoria con Zacon Giò, all'ultimo International Trot a New York, considerato il campionato del mondo, e il bis di pochi giorni fa del 'napoletano' Face Time Bourbon al Gran Prix d'Amerique, la corsa più prestigiosa della stagione, arriva un nuovo record. A fissarlo è un cavallo dal nome che ricorda uno dei pistoleri dei film di Clint Eastwood: Cobra Killer Gar.

Come si deduce dalla 'targa' Gar, proviene dall'allevamento Garigliano dei D'Angelo e ieri a Torino ha trionfato con la guida e il training di Alessandro Gocciadoro e i gloriosi colori della scuderia al galoppo Incolinx dell'ing. Diego Romeo. Cobra Killer Gar ha dominato la prima corsa, il Premio Canelli (che fu luogo caro a Cesare Pavese), disperdendo gli avversari, e quindi senza essere impegnato, alla media di 1.12.3 sul miglio, tempo che ne fa il 3 anni più veloce d'Europa. Il successo è stato celebrato anche sui media stranieri, francesi in testa.

D'altronde buon sangue non mente: il padre, Readly Express, ha in bacheca un Amerique e la madre. Lady Killer Gar ha già dato vincitori di livello. In attesa che il sistema venga rivisto e rilanciato, il trotto italiano non molla e continua a dominare sulle piste. (ANSA).