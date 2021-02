Sicurezza: controlli dei carabinieri ad Arzano

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - E' in corso un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Arzano.

In attività la Compagnia Carabinieri di Casoria, con decine di militari impegnati in posti di controllo e perquisizioni.

Massima attenzione al rispetto della normativa anticontagio e al contrasto dell'illegalità diffusa. A poco più di un'ora dall'inizio del servizio sono già 11 le sanzioni al cds elevate nei confronti di altrettanti automobilisti. (ANSA).