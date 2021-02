Il 2-1 al Granada non basta, Napoli eliminato dall'Europa League

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - Più grinta rispetto alle ultime prestazioni e un gol lampo di Zielinski ad appena 3 minuti dal fischio di inizio non sono bastati al Napoli, che esce dall'Europa League dopo aver battuto il Granada per 2-1.

Prezioso per gli spagnoli il pareggio, ottenuto al 25' da Angel Montoro Sanchez: a quel punto la squadra di Gattuso avrebbe dovuto segnare addirittura tre volte per passare il turno. E' arrivata invece solo la rete della platonica vittoria, con Fabian Ruiz al 59'. (ANSA).