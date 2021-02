Covid: sindaco Napoli, verosimile ritorno a zona rossa

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - "E' chiaro che i contagi stanno salendo ed è verosimile, se continuano a salire, che ritorneremo, mi auguro per un periodo limitato, in una zona rossa". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a radio Crc analizzando l'andamento dell'epidemia da covid a Napoli e in Campania. (ANSA).