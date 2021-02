Covid: addetti turismo penisola sorrentina,piano per ripresa

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - Sono arrivati stamani a Napoli per incontrare il Prefetto Marco Valentini, sono 50 lavoratori, in rappresentanza dei 12 mila di tutta la filiera del comparto del turismo della Penisola sorrentina. Hanno chiesto un incontro per discutere dello stallo lavorativo e delle loro condizioni economiche, di un programma di ripresa per il 2021 e di quello vaccinale. Sono guide turistiche, lavoratori degli alberghi, accompagnatori, autisti di taxi e quelli con licenza NCC, ma anche lavoratori delle imprese di pulizie. Molti senza lavoro già da novembre 2019. Chiedono dei ristori ma soprattutto di capire il programma per una ripresa in sicurezza. Intanto il 2 marzo ci saranno gli Stati Generali del Turismo presso il comune di Sorrento, con la presenza del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, dei rappresentanti dell'Enit e altre figure di spicco del comparto. Lavori che potranno essere seguiti in streaming dalla pagina del sindaco Massimo Coppola e da quella del comune. (ANSA).