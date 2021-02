Carabinieri trovano 15 chili di droga in auto abbandonata

(ANSA) - CASERTA, 25 FEB - Oltre 15 chili di sostanze stupefacenti - quasi nove chili e mezzo di hashish e più di sei chili di marijuana - sono stati sequestrati dai carabinieri a Castel Volturno, nel Casertano. La droga, divisa in panetti, era riposta in borsoni e grosse buste all'interno di una Bmw abbandonata a bordo strada, in via Marotta, sottoposta a controllo dai militari. Indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. (ANSA).