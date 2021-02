Campania:terre incolte, intesa Regione-Anci guarda al futuro

(ANSA) - CASERTA, 25 FEB - Con la firma del protocollo d'intesa tra il Presidente di Anci Campania, Carlo Marino, e l'Assessore Regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo, si raddoppia l'impegno per la creazione della «Banca delle Terre abbandonate o incolte». L'intesa, prevista all'interno del piano di "Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre abbandonate e incolte del Mezzogiorno" (SIBATER), prevede infatti che i Comuni della Campania effettuino il censimento dei beni del proprio patrimonio di terre in stato di abbandono da lungo tempo, al fine di concederli in gestione a giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, tramite bandi pubblici.

"L'associazione dei comuni campani - ha dichiarato Carlo Marino, Presidente Anci Campania - abbraccia con favore il piano di recupero e riutilizzazione che ha ispirato la nascita della Banca delle Terre Campana. Il lavoro fondamentale dei Comuni, al fianco dell'impegno profuso dalla Regione, può rappresentare un'opportunità unica per lo sviluppo locale e la creazione di nuove realtà e poli agricoli. L'obiettivo della Banca delle Terre Campana sarà quello di favorire l'inclusione sociale e sanare i crescenti disequilibri tra centri e periferie, fascia costiera e aree interne sottraendo all'abbandono terreni incolti e sottoutilizzati, e trasformandoli in occasione per le nuove generazioni". Soddisfatto anche Nicola Caputo, Assessore all'Agricoltura della Regione Campania: "Con la firma del protocollo d'intesa con l'Anci Campania diamo avvio alle attività necessarie per implementare la Banca della Terra.

L'obiettivo è quello di censire le terre agricole abbandonate ed assegnarle ad agricoltori, in particolare 'giovani' agricoltori, per contrastare l'abbandono dei terreni e delle produzioni agricole, contenere il degrado ambientale e favorire il ricambio generazionale in agricoltura. La Banca della Terra - ha concluso Caputo - sarà un'importante occasione di incontro, tra tutela e valorizzazione del territorio, agricoltura e giovani". (ANSA).