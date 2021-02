Calcio: casi covid nella Cavese, rinviata gara col Potenza

(ANSA) - POTENZA, 25 FEB - A causa "del numero notevole di casi positivi riscontrati sino ad oggi" nella Cavese (girone C, serie C), la Lega Pro ha rinviato a data da stabilire la gara interna che sabato prossimo, 27 febbraio, la formazione avrebbe dovuto disputare contro il Potenza. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della società lucana.

In particolare, la Lega Pro ha "preso atto dell'istanza documentale presentata" ieri dalla Cavese e delle prescrizioni dell'Asl di Salerno. (ANSA).