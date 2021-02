++ Cadavere carbonizzato in auto trovato nel Napoletano ++

Il cadavere semicarbonizzato di un uomo è stato scoperto in un'auto data alle fiamme trovata nel parcheggio di un supermercato di Afragola, in provincia di Napoli. Sull'accaduto stanno indagando gli investigatori del locale commissariato. Non si esclude, al momento, che l'uomo possa essere stato torturato.

Il ritrovamento è avvenuto nel parcheggio del centro commerciale "Le Porte di Napoli" dove gli agenti del Commissariato sono giunti dopo una segnalazione della Centrale Operativa della Questura. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori al momento figura anche il suicidio. Sul posto sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile. Si stanno acquisendo le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona. Secondo quanto si è appreso la presenza del cadavere è stata segnalata al 113 da un cittadino.