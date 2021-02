++ Cadavere carbonizzato in auto trovato nel Napoletano ++

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - Il cadavere semicarbonizzato di un uomo è stato scoperto in un'auto data alle fiamme trovata nel parcheggio di un supermercato di Afragola, in provincia di Napoli. Sull'accaduto stanno indagando gli investigatori del locale commissariato. Non si esclude, al momento, che l'uomo possa essere stato torturato. (ANSA).