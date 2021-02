Truffa ad anziana, arrestato dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Aveva tentato la truffa del pacco da consegnare ad un' anziana, in cambio di un pacco che sarebbe stato ordinato via web dal nipote, ma è stato scoperto dalla figlia dell' anziana, che ha avvertito i Carabinieri.

Fabio Palma, 18 anni, del quartiere di San Carlo Arena, già denunciato in passato, ha trovato i militari sotto l' abitazione della donna, che lo hanno arrestato subito dopo aver ricevuto il denaro, 1000 euro, dalla donna.

E' stato messo ai domiciliari in attesa del processo e deve rispondere di truffa.

Il giovane aveva telefonato ad una 87 enne spacciandosi per il nipote e le aveva chiesto di farsi consegnare merce ordinata on-line anticipando 1000 euro.

Alla telefonata, però, era presente la figlia della 87 enne, che ha avvertito i carabinieri. Il denaro è stato restituito alla anziana donna. (ANSA).