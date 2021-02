Nuova condanna ma niente carcere per boss Pasquale Zagaria

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Nuova condanna per Pasquale Zagaria, fratello del capo dei Casalesi Michele, soprannominato "Bin Laden", di recente scarcerato per fine pena. Il fratello del capoclan Michele Zagaria, è stato condannato ad un anno di carcere per estorsione con l'aggravante mafiosa al termine del rito abbreviato tenutosi davanti al Gup di Napoli Caputo.

Una condanna che però non lo farà tornare in cella. Il giudice ha invece assolto dall'accusa di intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, altri cinque imputati per i quali l'accusa aveva chiesto la condanna, tra cui gli altri due fratelli di Michele, ovvero Antonio e Carmine Zagaria, la moglie di Carmine, Tiziana Piccolo, l'intermediario Luigi Diana e Marcella Meccariello; ha poi dichiarato sentenza di non luogo a procedere per la moglie di Pasquale, Francesca Linetti, e Patrizia Martino, moglie di Antonio, per le quali gli avvocati avevano chiesto il dibattimento. Pasquale Zagaria, detto "Bin Laden" e ritenuto la mente economica del clan dei Casalesi, è stato condannato per l'estorsione consumata in relazione alla compravendita di un terreno. Per l'accusa, i fratelli del boss e le mogli avrebbero acquistato degli immobili a prezzo inferiore a quello di vendita intestandoli poi a dei prestanome; ma il gup non ha condiviso l'impostazione dell'accusa, rappresentata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Nel collegio difensivo sono stati impegnati gli avvocati Angelo Raucci, Andrea Imperato, Massimo Garofalo e Fabio Della Corte. (ANSA).