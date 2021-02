Nel Materano scoperta truffa on line, una denuncia

(ANSA) - MATERA, 23 FEB - Una truffa on line commessa ai danni di un uomo di Matera è stata scoperta dai Carabinieri che hanno denunciato una giovane di 23 anni, di Napoli.

Il cittadino materano ha versato 160 euro come rata di una polizza assicurativa di un motociclo su un conto bancario, "riconducibile - è spiegato in un comunicato diffuso dall'Arma - alla donna". Successivamente l'uomo ha scoperto che la polizza era falsa e ha denunciato l'episodio ai Carabinieri, che hanno poi rintracciato la 23enne. (ANSA).