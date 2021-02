Furgone travolge anziani e fugge nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Una coppia di anziani è stata investita da un furgone, il cui conducente non si è fermato a soccorrerli a Calvizzano (Napoli).

L' incidente è avvenuto verso le 13.30 in viale della Resistenza.

La coppia, di 80 e 72 anni, stava attraversando la strada quando è sopraggiunto il furgone, che li ha travolti e poi è fuggito.

I due sono stati trasportati all' Ospedale S. Maria delle Grazie in codice rosso. Non sarebbero, però - secondo i medici - in pericolo di vita.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Marano, che sono alla ricerca del conducente furgone. (ANSA).