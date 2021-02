Europa League: Gil Manzano arbitrerà Milan-Stella Rossa

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - L'Uefa ha reso noti i nomi dei direttori di gara designati per le partite di ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League, in programma giovedì.

Napoli-Granada (alle 18,55) verrà diretta dal tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Jan Seidel e Dominik Schaal; Christian Dingert sarà al Var, Bibiana Steinhaus all'Avar, mentre il IV uomo sarà Daniel Schlager.

Per Milan-Stella Rossa (alle 21) è stato scelto lo spagnolo Jesús Gil Manzano, che nell'occasione sarà assistito dai connazionali Diego Barbero e Angel Nevado, con Alejandro Hernández al Var, Xavier Estrada Fernandez come Avar e Santiago Jaime Latre in qualità di IV uomo.

Infine, per la sfida Roma-Braga (alle 21) è stato designato lo svedese Andreas Ekberg che all'Olimpico sarà assistito da Mehmet Culum e Stefan Hallberg. Al Var ci sarà Stuart Attwell, con Paul Tierney all'Avar John Beaton nel ruolo di IV uomo. (ANSA).