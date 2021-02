Covid: comune irpino affida controlli a 'vigilanza' privata

(ANSA) - AVELLINO, 23 FEB - Sarà un istituto di vigilanza privato a garantire l'osservanza delle misure anti Covid a Contrada, meno di tre mila abitanti in provincia di Avellino lungo la statale dei due Principati che collega il capoluogo irpino a Salerno.

Il sindaco, Pasquale De Santis, lo ha deciso dopo che uno dei due vigili urbani in servizio è stato contagiato dal virus per fronteggiare il preoccupante aumento dei casi: 35 più altri 7 non ancora confermati dalla Asl di Avellino. Un dato così alto non si era registrato neanche nella fase di maggiore emergenza sanitaria. Una parte dei focolai sarebbe riconducibile a feste per la tradizionale uccisione del maiale.

Il sindaco, che ha rivolto ai suoi concittadini un appello alla responsabilità, ha anche annunciato lo stop al mercato settimanale della domenica e si appresta a chiudere la villa comunale e il cimitero. (ANSA).