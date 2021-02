Contrabbando:4 tonnellate di sigarette sequestrate,7 arresti

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Sette contrabbandieri finiti in manette e 4 tonnellate e mezzo di sigarette sequestrate è il bilancio di una operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli in provincia di Latina. Sono stati in particolare i finanzieri del gruppo di Nola ad individuare in piena notte un tir sospetto con targa bulgara.

Accertata telematicamente la provenienza del mezzo da un porto ellenico, e constatata una anomalia nella dichiarazione di trasporto, la Guardia di Finanza ha inseguito il mezzo fino a destinazione, in un capannone di Sabaudia, in provincia di Latina.

Al momento di irrompere nello stabile, i finanzieri sono riusciti a cogliere in flagranza di reato sette soggetti (autista e scaricatori) mentre estraevano dal carico di copertura oltre 4 tonnellate di "bionde", marca "Chesterfield" e "Mark1", nascoste all'interno di blocchi in lamiera elettrosaldati.

Tutti arrestati i contrabbandieri: un 28enne napoletano pregiudicato, un 51enne napoletano incensurato, un pregiudicato 53enne della provincia di Latina, un 36enne incensurato di Sabaudia (Latina), un 45enne greco, un senegalese di 31 anni e un ucraino di 32. (ANSA).