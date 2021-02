La strage del Covid, in un anno 4120 vittime in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - Un anno di Covid e la Campania conta ben 4120 vittime, 2423 solo nell'area metropolitana di Napoli.

E' proprio in ricordo delle vittime della pandemia e per sensibilizzare la responsabilità civica dei cittadini sui comportamenti necessari per l'emergenza sanitaria in corso, che da questa sera e fino a domenica 28 febbraio, il secondo piano del Palazzo del Governo resterà illuminato fino alle ore 24.00.

(ANSA).