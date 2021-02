Covid: Campania; meno tamponi, tasso incidenza al 10,83%

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - Sono 1.202, di cui 75 sintomatici, i nuovi positivi al Covid rilevati ieri in Campania su 11.097 tamponi. Il calo dei test nei giorni festivi come al solito fa impennare il tasso di incidenza, dal momento che i tamponi si concentrano sui contatti diretti dei contagiati: la percentuale di ieri si impenna al 10,83, contro l'8,18 del giorno prima. Le nuove vittime sono 21, 12 decedute nelle ultime 48 ore e 9 risalenti ai giorni precedenti ma registrate ieri;. Sul versante ospedaliero cresce sia il numero dei ricoveri in terapia intensiva (125, +5 in 24 ore) sia quello delle degenze (1.319, +19 rispetto a ieri). (ANSA).