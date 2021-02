Campania:De Luca,avremo flotta bus e treni migliore d'Italia

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - "Abbiamo investimenti di oltre un miliardo sui trasporti, abbiamo raddoppiato il numero dei treni della Cumana e Circumflegrea e li triplichiamo in un anno e mezzo. Il rinnovo dei treni è accompagnato dall'assunzione di 450 giovani nell'Eav e significa anche un sostegno alle fabbriche in Campania, il nostro è un programma gigantesco per pendolari, giovani assunti, lavoratori Eav e fabbriche. Avremo la flotta migliore d'Italia, meglio di Lombardia e Piemonte". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca presentando due nuovi treni messi in servizio da oggi nelle linee flegree gestite da Eav.

La presentazione si è svolta nel parcheggio officina dell'Eav a Fuorigrotta, a Napoli. "Cinque anni fa - ha sottolineato il presidente dell'Eav Umberto De Gregorio - le linee flegree di Cumana e Circumflegrea avevano dieci treni. Ora sono 19 con la prospettiva di triplicarli perché diventeranno 31 tra 12-18 mesi. L'ètà media dei treni in servizio passerà da 35 a 12 anni con il completamento della fornitura". "Sulle linee vesuviane - ha spiegato De Gregorio - abbiano immesso in servizio 11 treni revampizzati, saranno 25 tra 1 anno. I 40 treni nuovi, aggiudicati ad Hitachi 18 mesi fa sono invece fermi per un contenzioso di Stadler, arrivata seconda nella gara per la costruzione". (ANSA).