Covid: anche oggi a Napoli folla tra lungomare e centro

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - Anche oggi a Napoli, primo giorno di zona arancione, tanta folla in giro per la città, tra lungomare, strade del centro e al Vomero. Molta gente in strada, un affollamento 'agevolato' anche dalla splendida domenica di sole. Con il passaggio della Campania dal giallo all'arancione, il consumo in bar, pasticcerie e ristoranti, è possibile solo con asporto. In qualche zona si sono registrate file davanti ai locali per caffè e bevande da portare via. (ANSA).