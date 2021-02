Napoli: degrado in Galleria, appello al sindaco

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - Si moltiplicano i bivacchi nella Galleria Umberto I, a Napoli, dove senzatetto hanno allestito letti e mini-capanne e stazionano per l' intera giornata.

Ad essi si aggiungono, agli ingressi di via San Carlo e via Santa Brigida, gli ambulanti del suk del falso: borse ed occhiali contraffatti e le "cover" per i telefoni cellulari, Accanto ai bivacchi, spuntano anche alcuni cani, che aumentano il degrado, mentre le crociere inferiori della Galleria vengono utilizzate anche per i bisogni fisiologici dei senzatetto.

Un gruppo di residenti della zona ha inviato un dossier fotografico alle redazioni dei giornali e rivolge un appello.

"Comprendiamo l' emergenza Covid, il freddo straordinario dei giorni scorsi, il disagio, ma il sindaco De Magistris e la Giunta comunale dovrebbero spiegarci perchè a MIlano, a Bruxelles, e nelle Gallerie delle città d' Italia e di altri Paesi non si vedono queste scene, e perchè chi non ha un alloggio può allestirsi un giaciglio in pieno centro della città, nella totale indifferenza. E' questo il modo aiutarli ?" (ANSA).