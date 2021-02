Marittimi bloccati in Cina: a casa il comandante della nave

(ANSA) - MONTE DI PROCIDA, 20 FEB - "Sono a casa i marittimi di Monte di Procida. Giuseppe ed Adam Pugliese rispettivamente comandante e primo ufficiale della Mba Giovanni". L'annuncio, pubblicato sul proprio profilo Facebook, arriva dal sindaco del piccolo centro flegreo, Giuseppe Pugliese.

I due marittimi erano bloccati da un anno nel mare della Cina a bordo del cargo Mba Giovanni ed impossibilitati a sbarcare causa pandemia. Qualche giorno fa nella sua abitazione montese era rientrato anche il terzo dei lavoratori del mare bloccato in Cina, Michele Schiano di Tunnariello.

La loro è stata una vicenda complessa, sbloccatasi dopo lunghe trattative grazie al decisivo intervento della diplomazia italiana.

"Ora siamo in attesa di incontrarli - ha aggiunto Pugliese - non appena avranno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Sarò lieto di complimentarmi con loro per aver tenuto alto il nome di Monte di Procida e della nostra marineria mostrando anche in momenti di estrema tensione e difficoltà determinazione e professionalità". Il sindaco del comune alle porte di Napoli negli scorsi mesi, quando alta era la tensione per il mancato rientro dei marittimi in Italia, si era fatto promotore con i sindaci delle altre città italiane che avevano propri concittadini bloccati nel mare della Cina di un appello per sollecitare il loro rientro a casa e superare gli ostacoli frapposti dal governo cinese. (ANSA).