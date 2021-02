Cutolo: funerali blindati all'alba di domani

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - Si svolgeranno tra le sei e le sette di domani mattina i funerali di Raffaele Cutolo, deceduto mercoledì scorso in ospedale a Parma per le conseguenze di una polmonite bilaterale. Secondo quanto si apprende, il rito verrà celebrato nel cimitero di Ottaviano alla sola presenza di familiari stretti e parenti e comunque di non oltre venti persone.

Stamattina, prima che cominciasse l'autopsia disposta dal Pm di Parma, Ignazio Vallardi, è stato consentito alla moglie dell'ex capo della Nco, Immacolata Iacone, e alla figlia tredicenne, Denyse, di rendere l'estremo saluto alla salma. Il feretro, il cui trasferimento è previsto a partire dalle 16:30, arriverà nella tarda serata direttamente al cimitero di Ottaviano dove sosterà nella sala mortuaria in attesa dei funerali.

Sarebbe stato previsto dal questore di Napoli, Alessandro Giuliano, un ingente schieramento di forze dell'Ordine insieme alla chiusura di alcune strade in prossimità del cimitero del centro vesuviano (ANSA).