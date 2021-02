Vaccini: diabete: Fand, ora Regioni accelerino

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - "Non posso che esprimere sollievo e gratitudine per l'inserimento del diabete tra le patologie con maggior rischio di sviluppare forme gravi di infezione da Sars Covid 19 nel Piano nazionale vaccini, ma ora è necessario che le singole Regioni diano pratica attuazione a tutela delle persone fragili", dice Fabiana Anastasio, vice presidente nazionale della Fand-Associazione italiana diabetici e coordinatrice delle associazioni di pazienti diabetici della Campania.

"L'introduzione di tale malattia nella seconda fase vaccinale rappresenta per i malati diabetici un positivo segnale di attenzione - prosegue Anastasio - e per questo desidero ringraziare il Comitato tecnico scientifico e il Ministero della Salute per il veloce aggiornamento del Piano nazionale vaccini ed auspico utili organizzazioni regionali". "E' sul territorio, infatti, che occorre concretizzare le indicazioni nazionali affinchè la vaccinazione per i soggetti fragili, come i diabetici, possa avvenire al più presto. I governatori diano subito chiare indicazioni operative in tal senso" conclude Anastasio. (ANSA).