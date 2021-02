Ugl Campania: Mariarosaria Pugliese è la reggente

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Mariarosaria Pugliese è stata indicata alla guida della Ugl Campania e ricoprirà il ruolo di reggente del sindacato di Via Arenaccia sedendo sullo scranno che fu di Vincenzo Femiano. Cinquantasette anni, puteolana, funzionaria della Regione Campania, Pugliese vanta una lunga militanza nel sindacato erede della Cisnal che proprio a Napoli fu tenuto a battesimo nel 1950. La sindacalista raccoglie il testimone da Gaetano Panico il quale, dopo aver guidato la struttura dal febbraio 2018, è stato recentemente eletto segretario del capoluogo.

"Inizia una nuova avventura che si prospetta faticosa, a tratti complicata, ma molto entusiasmante" ha chiosato la sindacalista dalla sua pagina Facebook. "Ho l'arduo compito di coordinare le linee politico sindacali per la Ugl della nostra regione, il dialogo è il sale della vita. Avanti tutta!".

Riflettori accesi sulle vertenze industriali e sulle problematiche scaturite dall'emergenza Covid che hanno impattato sulla sanità, sul mondo del commercio e del turismo, ma le priorità della sindacalista saranno la gestione dei fondi europei e la massima attenzione alla questione ambientale. Con Pugliese al comando "la Ugl Campania - è scritto in una nota - continuerà inoltre a perseguire il necessario interscambio tra i cittadini e le istituzioni delle zone interne e quelle delle zone costiere". (ANSA).