Reggia Caserta: nel Parco restauro della Fontana Margherita

(ANSA) - CASERTA, 19 FEB - Sono iniziati al Parco Reale della Reggia di Caserta i lavori di restauro della Fontana Margherita, già oggetto nel 2020 di interventi di sistemazione delle sedute in pietra e di eliminazione della siepe. La vegetazione è stata rimossa perché oltre essere una causa di degrado della parete nella sua conformazione originale , non consentiva di leggere l'articolazione architettonica dello spazio che costituisce lo snodo iniziale del sistema di fontane realizzato da Carlo Vanvitelli, sulla base della rielaborazioni dei disegni del padre Luigi. Il progetto prevede interventi sulla parte vegetale e su quella architettonica. Per ciò che riguarda le quinte arboree che incorniciano lo spazio della fontana, gli alberi e le siepi saranno potati e sagomati secondo il tipico disegno a sedia, con muro verde fino all'altezza di 8 metri. La parete architettonica, in intonaco finto bugnato, è oggetto di uno specifico intervento di restauro preceduto da una puntuale mappatura e da specifiche indagini diagnostiche. Per gli elementi in pietra, posti lungo il perimetro della fontana (rocchi di colonna, bordo di contenimento) saranno effettuati interventi di pulitura, consolidamento e protezione finale. Gli interventi riguardano anche la parte superiore alla Fontana Margherita, quella sovrastante il Ponte di Ercole. Per la componente architettonica, verranno eliminati gli intonaci recenti distaccati, con successivo rifacimento e tinteggiatura.

Le operazioni saranno supervisionate da un restauratore per segnalare la eventuale presenza di lacerti di intonaci originari. Il restauro della componente architettonica della Fontana Margherita è effettuato con fondi ordinari e grazie al contributo di sponsorizzazione della Panorama Film. La successiva sistemazione floreale sarà oggetto di un'altra sponsorizzazione. Un'operazione partecipata di conservazione che fa seguito alla volontà di costruire un rapporto pubblico privato a sostegno del percorso di conservazione programmata avviato dal Museo Reggia di Caserta. (ANSA).