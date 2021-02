Quaresima: fede e arte in Diocesi Sorrento-C.Stabia

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA, 19 FEB - Fede e arte. Sarà questo il binomio con cui l'arcivescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, monsignor Francesco Alfano, vuole entrare nelle case dei fedeli durante la Quaresima.

A partire da domenica 21 febbraio, per le cinque domeniche di Quaresima, il commento al Vangelo del vescovo Alfano sarà accompagnato dalle immagini e dalla descrizione di alcuni crocifissi dell'Arcidiocesi. Inoltre, ogni commento sarà arricchito dai canti delle Arciconfraternite, come l'emozionante "Miserere", che richiama le tradizionali processioni pasquali degli ''incappucciati'' della Penisola sorrentina.

Sono previste tre catechesi sul triduo pasquale, fissate nei giorni 15, 22 e 29 marzo, con uno speciale appuntamento in diretta sulla piattaforma Zoom giovedì 25 febbraio, durante il quale sarà possibile interagire con il Vescovo.

Le Catechesi come sempre saranno trasmesse online sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell'Arcidiocesi.''Lo scorso anno abbiamo vissuto una Pasqua nel segno dell'incertezza e dello smarrimento, a distanza di mesi molte ancora sono le domande che ci poniamo, questa volta però, abbiamo scelto da cosa ripartire.

Buona Quaresima d'Arte a tutti'' è il messaggio dell'Arcivescovo Francesco Alfano alla sua Arcidiocesi. (ANSA).