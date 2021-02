Procida: domenica volontari all'opera per fare bella isola

(ANSA) - PROCIDA, 19 FEB - Le associazioni di Procida, Capitale Cultura 2022, lanciano due iniziative di cittadinanza attiva per domenica 21 febbraio in alcuni dei luoghi simbolo dell'identità culturale dell'isola.

A Palazzo d'Avalos, carcere fino al 1988 e riaperto al pubblico nel novembre 2016, l'Associazione Palazzo D'Avalos invita i volontari alle prime azioni di recupero degli spazi che saranno utilizzati per eventi culturali nei prossimi mesi e che diventeranno location privilegiata di alcuni tra i 44 progetti culturali di Procida 2022.

Sempre domenica è prevista anche una grande operazione di decoro (con attività di giardinaggio, pulizia e bricolage) a Callìa e Corricella con il coordinamento di due delle associazioni più attive del territorio, Operazione Primavera e Associazione Marinara della Corricella.

"Il coinvolgimento dei cittadini, che ha caratterizzato la prima fase della candidatura di Procida a Capitale italiana della cultura 2022 è uno dei capisaldi del nostro dossier che continuerà a crescere giorno dopo giorno - spiega Agostino Riitano, Direttore di Procida 2022 - l'azione di partecipazione dei cittadini è scandita da quattro principi: responsabilità, non è sufficiente agire, è necessaria la consapevolezza delle ricadute; cooperazione, collante generativo di valori e scambi; economia del dono, dinamica circolare e sistematica del dare e ricevere; intelligenza collettiva, opinioni differenti sono effettivamente una forza. Avvieremo nelle prossime settimane un programma di incontri e tavoli di lavoro affinché il 2021 possa essere l'anno della condivisione e della crescita del capitale umano".

"Procida si è sempre saputa distinguere per l'attaccamento dei suoi cittadini al territorio, declinato spesso in azioni collettive di pulizia. - sottolinea invece il sindaco Dino Ambrosino - Con la stagione primaverile alle porte, e un auspicabile miglioramento della situazione pandemica, l'isola - anche grazie all'impegno delle associazioni - non si farà trovare impreparata". (ANSA).