Operaio precipita e muore nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 19 FEB - Un operaio di 56 anni, Biagio Mormile, di Crispano (Napoli) è morto dopo essere precipitato da circa 15 metri in un incidente sul lavoro nella zona industriale di Carinaro (Caserta).

Secondo la ricostruzione degli agenti del Commissariato di Polizia di Aversa, l' operaio stava tinteggiando la facciata di un capannone a bordo di un mezzo a quattro ruote con un braccio meccanico ed un cestello che manovrava insieme.

Il mezzo si sarebbe capovolto , forse a causa di una buca, e l' operaio è stato sbalzato dal cestello, precipitando a terra, Il 56enne è stato trasportato all'ospedale di Caserta in condizioni disperate, ed è morto per le gravi ferite riportate.

Il capannone e il mezzo meccanico sono stati sequestrati. Sulla salma dell' operaio è stata disposta l'autopsia.

Si tratta della quarta vittima del lavoro da inizio del 2021 in provincia di Caserta. (ANSA).