Denunciati assessora alla Cultura di Napoli e suo compagno

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - L'assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Eleonora de Majo, e il compagno, Egidio Giordano, assessore nella III Municipalità, sono stati denunciati - come riferiscono organi di stampa - per detenzione di materiale esplodente. Nella loro abitazione sono stati trovati sette petardi.

La perquisizione rientra nelle indigni relative all'iter che ha portato alla composizione della commissione comunale che dovrà scegliere il progetto per la realizzazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona.

La Procura sta provando ad accendere i riflettori sul caso che vede tra i membri della commissione il capo ultrà Gennaro Grosso e su presunte pressioni per entrare a far parte della stessa commissione municipale. Grosso è indagato per violenza privata per gli scontri del 23 ottobre scorso, quando a Chiaia e sul lungomare, la protesta pacifica dei ristoratori napoletani, si trasformò in guerriglia. Grosso, appreso dell'inchiesta, si è dimesso dalla Commissione. (ANSA).