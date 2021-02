Covid: sindaco annuncia centesima vittima a Torre del Greco

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 19 FEB - Cento morti a causa del Covid-19 in meno di un anno. È il bilancio legato alla pandemia a Torre del Greco (Napoli), dove il sindaco Giovanni Palomba ha annunciato la centesima vittima da inizio emergenza pandemica. A perdere la vita è stato un 83enne.

Per la città vesuviana si tratta dell'ottantesimo decesso legato alla cosiddetta seconda ondata (durante la quale la prima vittima fu registrata il 23 ottobre 2020), mentre da inizio 2021 il numero dei morti legati al Coronavirus è stato pari a 33.

In diminuzione invece il dato complessivo dei contagi, visto che nelle ultime 24 ore al Centro operativo comunale sono stati comunicati 51 nuovi casi, contro le 78 guarigioni accertate da Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale nelle stesso lasso temporale. Il numero degli attuali positivi al Covid scende dunque a 712, con 37 persone attualmente ospedalizzate. (ANSA).