Whirlpool: sindacati, impegno Giorgetti su licenziamenti

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha garantito che "la prossima settimana inizierà a studiare e la nostra sarà una delle prime vertenze che affronterà". E' quanto affermano i sindacati dei lavoratori di Whirlpool al termine dell'incontro con il ministro. I sindacati hanno chiesto il blocco dei licenziamenti e il ministro - riferiscono - ha detto che "da subito istituisce un tavolo" non solo con Whirlpool, "con la volontà di allungare il blocco dei licenziamenti".

Garanzie per i lavoratori e proroga blocco licenziamenti sono stati - riferiscono i sindacati - i punti salienti dell'incontro tra i sindacati e il neoministro Giorgetti sulla vertenza Whirlpool che si è concluso ora presso la sede di via Veneto.

"Una buona giornata" per i sindacati che sono soddisfatti per questo incontro in cui il ministro si è mostrato "pragmatico".

L'intervento di Giorgetti, ha commentato Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil, è stato "deciso": "Il ministro ha dichiarato di essersi presentato oggi, anche se il governo ancora non ha ricevuto la fiducia, in qualche modo, su mandato di Draghi", perché "il cuore di questo governo sarà il lavoro ovvero si a garantire i lavoratori".

Un incontro "positivo" per Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl. Anche se "ancora non c'è la fiducia votata dal Parlamento, il governo fa i conti con la fiducia del Paese".

Un atteggiamento del ministro "pragmatico e serio, nessuna promessa, nessuna bacchetta magica, ma prendere tempo e avere degli ammortizzatori che proseguono". Un segnale che ha provocato la reazione dai delegati dei lavoratori presenti all'incontro che hanno risposto: "non vogliamo vivere di ammortizzatori, vogliamo il lavoro".

Secondo Benaglia, bisogna "ripartire dal piano industriale Whirlpool, va tenuta l'azienda ferma dentro questa vertenza" e va recuperato il tempo, "chiederemo velocemente una data", comunque "oggi è una buona giornata"perché l'attenzione è tornata sulla vertenza. "Non permetteremo che quest'anno diventi un 2020 bis. Abbiamo detto inoltre al ministri che almeno 2 o 3 delle grandi vertenze vanno risolte", conclude Benaglia. (ANSA).