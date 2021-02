Scoperti muratori in nero, avevano reddito di cittadinanza

(ANSA) - CASERTA, 18 FEB - I carabinieri hanno scoperto in un cantiere edile di Grazzanise (Caserta) cinque lavoratori in nero che percepivano il reddito di cittadinanza; la scoperta è avvenuta durante un servizio finalizzato al contrasto del lavoro sommerso.

I militari hanno inviato la segnalazione all'Inps per la sospensione del beneficio. Nel corso dell'ispezione del cantiere, i militari hanno inoltre accertato numerose violazioni alla normativa anti-Covid e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sospendendo l'attività e multando l'azienda costruttrice per quasi 25mila euro. Il rappresentante legale della ditta è stato poi denunciato all'autorità giudiziaria perchè non aveva sottoposto i lavoratori a visita medica preventiva. (ANSA).